Проценко оценил внедрение экспресс-тестирования на "ковид" в московских школах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил меру московских властей ввести экспресс-тестирование на коронавирус в школах для детей и подростков.

По мнению Проценко, решение столичной администрации действительно улучшит эпидемиологическую обстановку в городе. Таким образом врач одобрил новую меру. Кроме того, он отметил, что из-за экспресс-тестов на "ковид" в школах россияне смогут раньше обнаруживать и предотвращать заражение.

Обычно у несовершеннолетних людей сложно выявить "коронавирус", они болеют без симптомов, хоть и на сегодняшний день бывает и обратная ситуация, отметил Проценко.

"При этом общаясь в школе, общаясь в общественном транспорте, внутри семьи с родителями, бабушками и дедушками, они начинают инфицировать людей из групп риска, у которых крайне высокая вероятность тяжёлого течения болезни и неблагоприятного исхода", — объяснил главврач, слова которого приводят РИА Новости.

Ранее в столичные школы внедрили бесплатное экспресс-тестирование на "ковид" для учеников. Работники школы или медицинский персонал будут проверять детей раз в две недели с помощью мазка из носа.

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