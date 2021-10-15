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Высокими назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 в Москве Собянин

Здоровье

В Москве фиксируют существенный рост заболеваемости коронавирусом, заявил мэр города Сергей Собянин.

Высокими назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 в Москве Собянин

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост COVID-19, в неделю по 20-30%", — цитирует заявление главы города РИА Новости.

Собянин призвал москвичей соблюдать санитарные правила и напомнил о таких направлениях профилактики коронавируса как массовое тестирование и вакцинация. 

По словам мэра, в столице планируется увеличить число пунктов бесплатного экспресс-тестирования. 

«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах. И с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", - цитирует Собянина ТАСС.

Напомним, за последние сутки в РФ зарегистрировано 32196 заразившихся COVID-19 - это максимальный показатель с начала пандемии. В стране также обновился максимум суточной смертности – 999 скончавшихся.

Всего в РФ зафиксировано уже 7925176 случаев коронавируса. Более 6,9 млн заболевших выздоровели, 221313 умерли.

По словам главврача столичной больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России "близка к критической".

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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