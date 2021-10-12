ВОЗ может одобрить "Спутник V" до конца 2021 года

Отечественную вакцину "Спутник V" Всемирная организация здравоохранения может одобрить до конца 2021 года, об этом РИА Новости сообщила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

По словам эксперта, точные сроки назвать нельзя, пока не будут подписаны документы. Как только это произойдет, ВОЗ возобновит процедуру сертификации российской вакцины.

Документы на регистрацию "Спутника V" были поданы в январе этого года. Делегации ВОЗ посетили производственные площадки в России и сообщили о своих претензиях. Они касались не самой вакцины, а оформления досье на нее. Процедуру одобрения пришлось приостановить.

Ранее Pravda. Ru приводила слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что документы, которые были нужны для регистрации, уже дооформлены.

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