Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева перечислила пункты, которые нужно знать о вакцинации от коронавируса до и во время беременности.
Теледоктор рассказала, что болеть "ковидом" во время беременности очень опасно, так как у ребёнка могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Чтобы болезнь не протекала в тяжёлой форме, беременным, по совету Малышевой, нужно сделать прививку от COVID-19.
Звезда ТВ объяснила, что пользу прививок во время беременности доказали новые медицинские исследования. Вводить будущим матерям российскую вакцину "Спутник V" рекомендовано с 22-ой недели.
Малышева отметила, что сейчас нет доказательств, что какие-либо вакцины, в том числе вакцины от COVID-19, влияют на способность забеременеть.
"Если вы беременны или кормите грудью, вакцинация от COVID-19 создаст в вашем организме антитела, которые вы передадите ребёнку, и они уберегут вашего ребенка от угроз вируса", — написала теледоктор в своём Instagram-аккаунте.
Если беременная не может вакцинироваться по каким-то причинам, есть рекомендация сделать прививку от "ковида" всем в окружении женщины. Это создаст иммунный купол, который защитит беременную от вируса.
"Важно! Никаких ограничений на вакцинацию во время кормления грудью нет. Вы просто передадите антитела малышу", — подчеркнула телеведущая.
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