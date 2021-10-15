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Врач-иммунолог объяснил, почему после прививки появилось мало антител

Здоровье

Случается, что в организме вакцинированного человека не вырабатывается необходимое количество антител. Врач объяснил, в чём может быть причина этого явления.

Врач-иммунолог объяснил, почему после прививки появилось мало антител

На этот вопрос Елена Малышева попросила ответить врача-иммунолога профессора Андрея Продеуса.

Врач по пунктам перечислил причины низкого уровня антител после прививки.

Медик отметил, что раньше чем через 1,5 месяца после первой прививки антитела не появляются.

"После вакцинации одной из лучших вакцин против коронавируса в мире "Спутник V" антитела появляются через 42 дня после первой прививки", — отметил иммунолог.

Продеус обращает внимание на корректность измерений.

"Тест должен быть правильным: определяйте антитела только к спайк-белкам (S-белок) коронавируса (это тест на поствакцинальные антитела)", — говорит медик.

Есть также люди, у которых в силу состояния их организма не могут вырабатываться антитела.

"У очень маленькой группы людей антитела не вырабатываются: как правило, это люди старшего возраста с тяжёлыми иммунодефицитами, ожирением, диабетом и другими проблемами. Таких людей единицы! У 99% антитела вырабатываются!" — объяснил профессор.

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Вакцина от коронавируса. Надо ли считать антитела? Доброе утро. Фрагмент выпуска от 03.03.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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