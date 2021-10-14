Длительность естественного иммунитета у перенёсших COVID-19 установили учёные

Группа зарубежных учёных установила длительность естественного иммунитета к коронавирусу у переболевших им.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты проведённых учёными из Германии, Италии, Китая, Швейцарии и Швеции исследований образцов крови переболевших коронавирусом, число антител у перенёсших COVID-19 пациентов постепенно уменьшается в первые шесть месяцев после выздоровления. Затем оно остаётся стабильным до 15 месяцев с момента появления первых симптомов.

В сообщении отмечается, несмотря на сохранение в течение продолжительного времени иммунитета против коронавируса у переболевших им, некоторые варианты COVID-19, в том числе штамм "дельта", ставший доминирующим в РФ, могут обойти "нейтрализующий эффект антител в плазме".

Согласно результатам исследования, титры антител против штаммов "бета", "гамма" и "дельта" в определённые периоды изучения были в 8-16 раз слабее, чем титры против штамма "альфа". Иммунитет к "альфе" сохранялся до 15 месяцев у 87% принявших участие в исследовании пациентов.

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