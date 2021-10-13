Симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу, назвали медики

Затруднение дыхания, несбиваемая температура и интоксикация являются симптомами коронавируса, при появлении которых нужно вызывать "скорую" или отправляться в больницу, считает педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

"Вызывать "скорую" и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжёлой интоксикации и слабости", — цитирует врача Газета.Ru.

По словам Продеуса, появление лихорадки и незначительной температуры могут быть поводом для обращения за консультацией к участковому терапевту или на "горячую линию" по коронавирусу.

В свою очередь вирусолог Павел Волчков заявил, что при появлении насморка, кашля и боли в горле стоит провериться на COVID-19.

"Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса", — добавил врач.

Напомним, к 13 октября в РФ зарегистрировали 7861681 случай COVID-19, в том числе 28717 — за последние сутки. Более 6,9 млн заразившихся выздоровели, 219329 скончались. За последние сутки зарегистрировано 984 смерти от коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем с начала пандемии.

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