Регионы РФ с наиболее напряженной ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко

В семи регионах России сложилась наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", - цитирует ТАСС заявление министра на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мурашко, в настоящее время в регионы со сложной ситуацией по заболеваемости COVID-19 направили дополнительные бригады медиков.

Напомним, к 19 октября в РФ зарегистрировали 8060752 случая заражения коронавирусом, в том числе 33740 — за последние сутки. Свыше 7 млн заболевших выздоровели, 225325 умерли.

За последние сутки в стране зафиксировали 1015 летальных исходов COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.

По словам Михаила Мурашко, в настоящее время в российских стационарах находятся около 255 тысяч больных коронавирусом. В ИВЛ нуждаются 6700 из них.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.