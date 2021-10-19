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Регионы РФ с наиболее напряженной ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко

Здоровье

В семи регионах России сложилась наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Регионы РФ с наиболее напряженной ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко

"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", - цитирует ТАСС заявление министра на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мурашко, в настоящее время  в регионы со сложной ситуацией по заболеваемости COVID-19 направили дополнительные бригады медиков.

Напомним, к 19 октября в РФ зарегистрировали 8060752 случая заражения коронавирусом, в том числе 33740 — за последние сутки. Свыше 7 млн заболевших выздоровели, 225325 умерли.

За последние сутки в стране зафиксировали 1015 летальных исходов COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.

По словам Михаила Мурашко, в настоящее время в российских стационарах находятся около 255 тысяч больных коронавирусом. В ИВЛ нуждаются 6700 из них.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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