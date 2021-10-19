Суточный максимум смертей от COVID-19 обновился в РФ

За последние сутки в России зарегистрировали 1015 летальных исходов COVID-19 – это максимальный показатель с начала пандемии.

В предыдущий раз суточный максимум смертей от коронавируса зарегистрировали 16 октября. Тогда сообщалось о 1002 умерших.

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, с начала пандемии в стране выявили 8060752 заразившихся COVID-19, из них 33740 – за последние сутки.

Свыше 7 млн заболевших выздоровели, 225325 скончались.

Как заявил ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, подъём заболеваемости коронавирусом в стране может продолжаться, если не принять ограничительные меры. По мнению министра, увеличение количества заболевших COVID-19 в России связано, в частности, с низкими темпами иммунизации от него.

Напомним, к 15 октября в РФ первым компонентом вакцины привились 51018767 человек, 47558639 — полностью вакцинировались. Уровень коллективного иммунитета в стране составил 45%.

По мнению начальника лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александра Чепурнова, ожидать начала спада текущей волны заболеваемости коронавирусом в России можно к январю.

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