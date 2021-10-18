Максимум по числу заражений COVID-19 за сутки обновился в РФ

За последние сутки в РФ зарегистрировали 34325 заразившихся коронавирусом, что стало максимальным показателем за пандемию.

Согласно сведениям оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, всего в стране зафиксировали уже 8027012 случая COVID-19. Более 7 млн заболевших выздоровели, 224310 скончались, в том числе 998 — за последние сутки.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что текущая волна заболеваемости коронавирусной инфекции продлится до весны без значительного снижения показателей.

По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, продолжения подъёма заболеваемости COVID-19 в стране можно ожидать в случае непринятия ограничительных мер.

Рост числа заразившихся коронавирусом в РФ глава министерства объяснил поведением россиян и низкими темпами вакцинации.

В минувшую субботу на портале Стопкоронавирус. РФ, публикующем официальные данные по COVID-19 в стране, разместили счётчик вакцинации от коронавируса.

Согласно его данным, на 15 октября в России первым компонентом вакцины привились 51018767 россиян, 47558639 — прошли полную вакцинацию. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 45%.

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