Сроки начала спада заболеваемости COVID-19 в РФ спрогнозировали вирусологи

Спад текущей волны заболеваемости коронавирусом в России может начаться к январю, как и прошлой зимой, считает начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"Я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому скорее вот так. Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать", — цитирует специалиста URA. RU.

С прогнозом Чепурнова согласен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Я думаю, что если взять картину прошлого года, примерно один в один она и должна совпасть", — заявил вирусолог.

По его мнению, спаду волны заболеваемости может способствовать ряд факторов, в том числе каникулы, наличие выходных по поводу праздников, введение карантина.

"Опять же всё зависит от каждого конкретного региона. Отправят школьников на дистант или не отправят, введение досрочных каникул — всё это взаимосвязано", — пояснил Волчков.

Говоря об отличии ситуации с коронавирусом в 2021 году от прошлогодней, специалист указал на появление в стране нескольких вакцин от COVID-19.

"Я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет", — отметил вирусолог.

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