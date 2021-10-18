В мире "подскочила" смертность от туберкулёза

Пандемия коронавируса обратила вспять прогресс, достигнутый во всем мире в лечении туберкулеза.

Согласно последнему докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число смертей от этого заболевания увеличилось в 2020 году впервые за более чем десять лет.

Спад в борьбе с туберкулезом обусловлен, в первую очередь, нехваткой людских и финансовых ресурсов, поскольку приоритетными стали исследования COVID, а все силы медиков были брошены на уход за пациентами с коронавирусной инфекцией.

Второй причиной отрицательной динамики являются проблемы, с которыми сталкиваются пациенты при попытке получить доступ к медицинской помощи во время коронавирусных ограничений.

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