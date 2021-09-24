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В Минздраве РФ зафиксировали исторический минимум по смертности от туберкулеза

Здоровье

На совместном мероприятии России и ВОЗ министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что смертность от туберкулеза в стране достигла своих исторических минимумов.

В Минздраве РФ зафиксировали исторический минимум по смертности от туберкулеза


"За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, а показатель смертности снизился в пять раз и достиг исторического минимума", — заявил глава ведомства.

Уточняется, что проводимое мероприятие было посвящено прогрессу и многосекторальным действиям для достижения глобальных целей по ликвидации туберкулеза.

Ранее глава российского Минздрава призвал экспертов рекомендовать гражданам вакцинацию от коронавируса вместо прогнозов новой волны. По его словам, рост заражений зависит от количества привитых людей. Он также заключил, что вакцина является доступной во всех регионах в нужном количестве и без перебоев.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
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