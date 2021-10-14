Чем опасны опавшие листья, рассказал врач-иммунолог Болибок

Красивый осенний "ковёр" из листьев может быть опасен для здоровья, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В листве "живут" вредоносные грибы, которые могут уложить на больничную койку.

По словам доктора, особенно опавшая листва опасна для здоровья после дождя. Намокнув, она начинает преть и покрываться плесенью. В следствие листья даже могут быть рассадником инфекционных заболеваний.

"Споры плесневых грибов — это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на неё реагируют", — поясняет иммунолог радио Sputnik.

По его словам, одним это никак не вредит, другие же — могут "схватить" малую дозу грибковой плесени и заболеть:

бронхитом,

инфекцией лёгких,

начать кашлять.

Кроме опасности для дыхательных путей, листва может спровоцировать сильную аллергию.

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