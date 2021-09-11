Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19

Шокирующие известия про коронавирус. Это не фейк! Ученые выяснили, что непрекращающийся насморк у пациента после теста на COVID-19 был вызван не аллергией, как первоначально предполагали, а утечкой спинномозговой жидкости.

Неизвестные последствия коронавируса

В четверг, 9 сентября 2021 года, журнал JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery опубликовал заметку о проживающем в Чешской Республике мужчине, у которого после контакта с инфицированным COVID-19 человеком, ровно год назад взяли мазок из носа на COVID-19.

Тест на корону оказался отрицательным, но потом началась ринорея — обильные выделения из правой ноздри. Первоначально пациент не придал этому никакого значения, ошибочно решив, что слизистые выделения из полости носа вызваны сезонной аллергией, которая продлится несколько месяцев. По этой причине он обратился к врачу лишь в декабре 2020 года.

Компьютерная томография черепной коробки показала, что у мужчины была травма разделяющей носовую полость от мозга решетчатой кости. По данным университета Джона Хопкинса, ему поставили крайне редкий диагноз — утечка спинномозговой жидкости (liquor cerebrospinalis).

Это достаточно серьёзное заболевание, при котором окружающая головной и спинной мозг прозрачная жидкость — по-научному говоря, ликвор — выходит через нос. По данным клиники Кливленда, как правило, утечка происходит только через одну ноздрю.

Утечка спинномозговой жидкости опасна тем, что повышается риск заболевания менингитом, который представляет собой инфекцию окружающих головной и спинной мозг мембран. Тем не менее, утечка спинномозговой жидкости может продолжаться на протяжении многих лет, прежде чем пациент столкнется с серьёзными проблемами.

Утечка спинномозговой жидкости, как правило, встречается при:

травме головы,

операции на головном мозге,

операции на носовых пазухах.

Что касается именно этого случая, потеря спинномозговой жидкости, вероятно, оказывается чрезвычайно редким осложнением, вызванным заражением вирусом COVID-19.

Последствия заболевания не всегда можно зафиксировать

Хотя назофарингальный мазок являлся едва ли не основным методом тестирования, используемого на ранних этапах пандемии коронавируса, такие тесты стали менее распространёнными после разработки других вариантов, способных к обнаружению COVID-19 с использованием образцов, взятых из передней части носовой полости.

Также важно отметить: с начала объявления ВОЗ пандемии было зарегистрировано всего лишь несколько случаев утечки спинномозговой жидкости, выявленных тестами на COVID-19 из сотен миллионов, которые проводились по всему миру.

Согласно отчёту, опубликованному на страницах JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, в Чехии с марта 2020 года по май 2021 года было проведено 25 миллионов тестов на COVID-19. (По данным североамериканского Центра по контролю и профилактике заболеваний, с начала пандемии было проведено более 539 миллионов тестов.)

В этом отчёте сказано, что ранее упомянутые случаи утечки спинномозговой жидкости, связанные с тестами на COVID-19, встречались у пациентов, имеющих проблемы в основании черепа, что увеличивало риск осложнения. В одном из таких случаев, описанном в апрельском номере журнала Clinical Neuroscience за 2021 год, авторы считают, что мазок из носа также был "вставлен под неправильным углом".

После операции и приёма прописанного курса антибиотиков пациент из Чехии выздоровел без особенных осложнений, но спустя три недели он сообщил своему лечащему врачу, что его правая ноздря не чувствует запахи.

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