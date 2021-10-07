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Опасные шибки при лечении ОРВИ у детей назвал педиатр Гоголев

Здоровье

По словам врача-педиатра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Андрея Гоголева, ошибки, которые совершают родители при домашнем лечении своего чада от ОРВИ, могут привести к серьёзным последствиям.

Опасные шибки при лечении ОРВИ у детей назвал педиатр Гоголев

Как только у ребёнка появился насморк, родители набрасываются на чадо со всевозможными примочками, обтираниями и дыхательными процедурами. Однако врач поясняет, к примеру, дышать над картошкой абсолютно бесполезно, а натирать малыша уксусом опасно на фоне симптомов.

"Для ОРВИ характерно поражение верхних и нижних дыхательных путей, а также синдром интоксикации. Кроме лихорадки, этот синдром включает обезвоживание", — пояснил Гоголев "Dоктор Питер".

Так, врач выделил топ-девять ошибок родителей, которые могу привести к непредсказуемым последствиям:

  • сбивают невысокую температуру,
  • обтирают уксусом и водой,
  • ставят горчичники,
  • рисуют йодную сетку,
  • парят ноги,
  • поят кислыми некипячёными морсами,
  • кипятят молоко с разными добавками,
  • кладут на нос мешочки с прогретыми крупами,
  • часто капают капли в нос.

По словам Гоголева, все эти народные процедуры могут повлиять на множество органов в детском организме. Неправильно разведённый уксус может дать ожог, сосудосуживающие капли повлиять на кровообращение, молоко с мёдом и прочими добавками вызвать аллергию и проблемы с ЖКТ.

Первым делом врач советует всё же обратиться за специализированной помощью при первых симптомах, а не "уповать" на бабушкины методы.

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Сезонные заболевания: ОРВИ, грипп, отягощённые COVID-19
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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