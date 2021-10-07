По словам врача-педиатра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Андрея Гоголева, ошибки, которые совершают родители при домашнем лечении своего чада от ОРВИ, могут привести к серьёзным последствиям.
Как только у ребёнка появился насморк, родители набрасываются на чадо со всевозможными примочками, обтираниями и дыхательными процедурами. Однако врач поясняет, к примеру, дышать над картошкой абсолютно бесполезно, а натирать малыша уксусом опасно на фоне симптомов.
"Для ОРВИ характерно поражение верхних и нижних дыхательных путей, а также синдром интоксикации. Кроме лихорадки, этот синдром включает обезвоживание", — пояснил Гоголев "Dоктор Питер".
Так, врач выделил топ-девять ошибок родителей, которые могу привести к непредсказуемым последствиям:
По словам Гоголева, все эти народные процедуры могут повлиять на множество органов в детском организме. Неправильно разведённый уксус может дать ожог, сосудосуживающие капли повлиять на кровообращение, молоко с мёдом и прочими добавками вызвать аллергию и проблемы с ЖКТ.
Первым делом врач советует всё же обратиться за специализированной помощью при первых симптомах, а не "уповать" на бабушкины методы.
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