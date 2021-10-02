В Минздраве РФ заявили, что скоро ВОЗ признает "Спутник V"

Министр российского здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации вакцины "Спутника V" в ВОЗ пройдены. Об этом он сказал в ходе брифинга в Женеве с членами исполнительного совета организации.

Глава ведомства уточнил, что данный вопрос обсуждался с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. По мнению Мурашко, на сегодняшний день все вопросы по российскому препарату сняты.

"Заявителю — компании, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг — это все-таки административная процедура", — добавил министр.

Напомним, что ранее руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об опасном влиянии перенесённого COVID-19 на человеческий организм. По его словам, после выписки из медучреждения ещё в течение нескольких месяцев существует высокий риск угрозы жизни и здоровью.

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