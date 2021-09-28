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Глава Минздрава РФ: "У перенёсших COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни"

Здоровье

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об опасном влиянии перенесённого COVID-19 на человеческий организм. По его словам, после выписки из медучреждения ещё в течение нескольких месяцев существует высокий риск угрозы жизни и здоровью.

Глава Минздрава РФ: "У перенёсших COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни"

Выступая на форуме инноваций, ориентированных на улучшение состояние пациентов, глава Минздрава подчеркнул, что примерно полгода после заражения коронавирусом жизненно важные системы находятся в ослабленном состоянии. Кроме того, у человека ослабевает иммунитет.

"В течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", — приводит комментарий Михаила Мурашко РИА Новости.

Россиянам, которые долгое время не могли победить коронавирус, министр порекомендовал не спешить с восстановлением и отправиться на углубленную диспансеризацию в специальные учреждения или санатории. Он отметил, что там специалисты смогут выявить все осложнения и оценить риски появления различных болезней.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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