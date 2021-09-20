Учёные рассказали, как получить "сверхиммунитет" от коронавируса

Чтобы получить "сверхчеловеческий" иммунитет необходимо совокупность перенесённого COVID-19 и вакцинации, заявили британские учёные. Простыми словами, в этом случае, организм гораздо лучше вырабатывает антитела, чем прививка или вирус по отдельности.

Исследование касается двух компонентов Pfizer и Moderna.

Согласно выводам учёных, две дозы той или иной вакцины дают организму "гибкие" антитела. Которые могут "отбить атаку" даже мутировавших штаммов коронавируса.

Учёные утверждают, что иммунные клетки смогут побороть даже искусственный вирус выращенный в лабораториях.

"Если нам повезёт, со временем SARS-CoV-2 попадёт в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь лёгкая простуда", — цитирует вирусолога Пола Бьениаса The Telegraph.

Ранее Pravda. Ru писала, что на Кубе началась массовая вакцинация детей от двух до 18 лет. Власти острова объяснили это тем, что за последний год сильно увеличилась смертность среди маленьких пациентов.

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