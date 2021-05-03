Власти Бразилии не справляются с бушующей в стране эпидемией.
"Идеальный шторм" инфицирования привёл к тому, что страна превратилась в лабораторию по выведению новых штаммов COVID-19. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.
Неделю назад в Бразилии было выявлено три новых штамма вируса, среди них южноафриканский и амазонский вариант. Последний является самым опасным.
"Выявление новых штаммов носит спорадический характер, когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий", — отметил эксперт.
Ещё один фактор риска — контакт вируса с вакцинированными людьми, что приводит к появлению новых мутаций, способных пробить "щит антител".
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