На Кубе начнут прививать детей от коронавируса

Кубинские власти запустили программу массовой вакцинации детей. По заявлению кубинского Минздрава, прививку в обязательном порядке будут ставить пациентам от двух до 18 лет. По словам властей, в стране резко возросли показатели детской и подростковой смертности.

"Крайне тревожит ежедневное увеличение числа младенцев, у которых положительный результат теста на COVID-19", — передаёт слова представителей Минздрава портал The Chronicle.

В этом году на острове от коронавируса погибли 12 детей, трое из них двухмесячные младенцы. А за весь период пандемии на Кубе переболели 117 500 маленьких пациентов. После этого власти начали масштабное исследование действия вакцины на несовершеннолетних.

"Испытания" компонентом Soberana 2 и Soberana Plus прошли 350 несовершеннолетних. Исследования показали хороший результат и теперь этой же вакциной будут прививать массово.

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