Петрушка – универсальная лекарственная трава

Петрушка - листовая трава, которую в России используют в качестве приправы. И мало кто знает, что из нее можно готовить лекарственные средства.

Петрушка имеет давнюю историю использования в народной медицине. Целители её листьями, семенами и корнями лечили множество заболеваний, включая ушибы, укусы насекомых, аменорею, аллергию, подагру и желудочно-кишечные расстройства.

Кроме того, петрушка стимулирует аппетит и поддерживает здоровые функции печени и почек.

Листья

Самые целебные у петрушки - молодые листья. Всего полчашки свежей петрушки обеспечивают более 500% рекомендуемой суточной нормы витамина К и более 50% РДА витамина С.

Витамин К помогает организму поглощать кальций и регулирует свертывание крови,

витамин С укрепляет иммунитет и защищает клетки от повреждения свободными радикалами.

Петрушка также обладает антигистаминным действием, поэтому особенно полезна для людей, которые часто страдают от аллергии или крапивницы.

В народной медицине листья петрушки используются для приготовления припарок при ушибах и укусах насекомых:

просто раздавите свежие листья петрушки и обильно нанесите их на пораженный участок, чтобы ускорить заживление.

Корни и семена

Корни и семена петрушки используют для приготовления настоев для лечения инфекций мочевого пузыря, отёков и камней в почках, снижения кровяного давления.

Чтобы сделать травяной настой

положите в чашку две чайные ложки корня петрушки или чайную ложку измельченных семян; добавьте чашку кипятка;

дайте настояться в течение 10 минут;

процедите. Пейте этот настой трижды в день, чтобы очистить мочевыводящие пути и уменьшить задержку воды. При камнях в почках, инфекциях мочевого пузыря и отеках пейте его каждый час.

В качестве альтернативы можно приготовить настойку семян петрушки в соотношении 1:4, используя 40-60%-ый спирт. Добавьте от 15 до 30 капель в чашку воды или ваш любимый напиток и выпейте.

*по материалам сайта plantmedicine.news

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