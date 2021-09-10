В Дании отменили все COVID-ограничения

Ограничения, ранее введенные из-за опасности распространения COVID-19, отменены в Дании. Об этом сообщили на Датском радио.

"Последние существующие ограничения, связанные с коронавирусом, сняты в ночь на пятницу. Таким образом, заканчивается период длительностью 18 месяцев, когда в Дании было необходимо носить маски, использовать ковид-паспорта и соблюдать лимит на количество участников мероприятий", — сказано в сообщении.

При этом власти Дании не исключили возможность закрытия школ, если санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране ухудшится.

Причиной снятия всех ограничений в Дании назвали вакцинацию. Отныне власти страны не считают инфекцию COVID-19 опасным заболеванием, требующим введения каких-либо ограничений.

"Вакцинация населения стала эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии, поэтому риск серьезных последствий снижен. Таким образом, коронавирус перестал быть проблемой на уровне общества", — заявили на Датском радио.

Ограничительные меры были введены в Дании в марте 2020 года. В то время, согласно требованиям властей, была закрыты большая часть общественных заведений и введен масочный режим.

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