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Автор Антон Куликов

"Потом" значит "никогда": ЕС заморозил признание "Спутника V"

Здоровье

Руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери заявил, что этому ведомству требуется получить дополнительные данные о "Спутнике V" для регистрации российской вакцины. Когда процесс будет завершён, Марко Кавалери сказать затруднился.

"Потом" значит "никогда": ЕС заморозил признание "Спутника V"

Когда-нибудь, неизвестно когда

"Что касается вакцин "Спутник V" и (китайской вакцины) Sinovac, дискуссии по этим вакцинам с компаниями-производителями были конструктивными, но мы должны получить больше данных, перед тем как мы сможем продолжить работу по их оценке", — сказал Кавалери.

В связи с этим, по его словам, определить временные сроки для завершения оценки и регистрации вакцины "Спутник V" пока затруднительно.

Стоит напомнить, что в конце июня этого года премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что "Спутник V" никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам.

"Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина ещё не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА, а китайская вакцина, которая не подавала заявки, похоже, не соответствует требованиям по борьбе с пандемией, как показывает опыт Чили", — сказал он тогда на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе.

В свою очередь, в том же месяце глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что специалисты EMA в ходе процедуры экспертизы вакцины "Спутник V" не высказали критических замечаний ни к качеству проведённых испытаний, ни к производственной части.

Другой пример

Россия обратилась в ЕМА для регистрации "Спутника V" ещё 29 января этого года. В начале марта ведомство начало процедуру постепенной регистрации вакцины. Ранее предполагалось, что вакцину могут зарегистрировать к июню, затем речь шла о сентябре. Теперь в ЕМА предпочитают вообще какие-либо сроки не называть. Или, может быть, следовало обратить внимание на заявление итальянского премьер-министра?

В Евросоюзе отрицают какую-либо политическую подоплёку с проволочками в регистрации российской вакцины. Хотя впечатление, что это именно так — тем более, прошло уже столько времени с момента подачи заявки.

"Спутник V" применяется для вакцинации в некоторых государствах Евросоюза. Наиболее успешно — в Венгрии. Министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто сообщил в интервью РБК, что запасы российской вакцины в стране закончились.

По словам дипломата, Венгрия использовала весь российский препарат, так как он был очень популярен у населения. "Мы вакцинировали почти миллион человек этой вакциной", — отметил Сийярто.

Министр сообщил о переговорах насчёт производства "Спутника V" в Венгрии по лицензии. То есть всё-таки все вопросы с вакциной можно решить, что бы там ни говорили в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы венгрия спутник-v марио драги петер сийярто кирилл дмитриев
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