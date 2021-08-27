Вакцина или COVID-19: ученые оценили риск возникновения тромбоза после прививки

Специалисты Оксфордского университета рассказали о результатах исследования поствакцинальной тромобоцитопении (снижения количества тромбоцитов) и тромбоэмболии (закупорке кровеносных сосудах тромбами) после вакцинации.

Исследование показало, что риск нарушений сердечно-сосудистой системы или смерти после вакцинации повышается, однако остается ниже, чем в период болезни. Данные были опубликованы в статье British Medical Journal.

Исследователи пришли к такому заключению после анализа данных 29 миллионов человек, которые были вакцинированы первыми дозами вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech.

Оценка рисков проводилась с помощью электронных медицинских карт пациентов, госпитализированных с с тромбоцитопенией, венозной тромбоэмболией и артериальной тромбоэмболией по всей Англии в период с 1 декабря 2020 года до 24 апреля 2021 года.

Ученые отметили, что после введения первой дозы обеих вакцин повышается риск гематологических и сосудистых побочных эффектов, ведущих к госпитализации или смерти. При этом, он сохраняется в краткосрочном периоде. Пациенты, инфицированные коронавирусом, также подвержены гематологическим рискам, однако они в разы выше и сохраняются дольше, нежели у вакцинированных граждан.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.