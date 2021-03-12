AstraZeneca о случаях тромбоэмболии после вакцинации: "А вы докажите!"

Фармацевтическая индустрия — это, по большому счёту, история о том, можно ли купить здоровье за деньги. А как быть, когда речь идёт не только о здоровье, но и о жизни людей?

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca продолжает продвигать на мировой рынок свою вакцину от коронавируса, хотя после появившихся сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки кровеносных сосудов) от вакцинации этим препаратом стали отказываться не только отдельные пациенты, но и целые страны. В частности, в Таиланде решили притормозить с вакцинацией премьер-министра страны Праюта Чан-Оча и ещё нескольких высокопоставленных чиновников, чтобы дождаться результатов исследований по этой проблеме, сообщает Bloomberg. Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Исландия, Болгария, ДР Конго приостановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca, усомнившись в его безопасности. Италия и Австрия забраковали отдельные партии вакцины, Испания отложила вакцинацию возрастной группы 55-65 лет, пишет CNN.

"Анализ наших данных о безопасности более чем 10 миллионов записей не показал никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен в любой определенной возрастной группе, поле, партии или в любой конкретной стране с вакциной против COVID-19 от AstraZeneca", — заявила компания-производитель.

При этом большая часть стран Европы, а также Нигерия, получившая препарат в рамках механизма COVAX, продолжают вакцинацию. Например, Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) Великобритании заявило, что "люди всё равно должны пойти и получить свою вакцину от коронавируса". Из-за чего же возникла паника в разгар прививочной кампании?

"По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических осложнений, включая один смертельный случай, среди почти пяти миллионов человек, вакцинированных против COVID-19 вакциной AstraZeneca", — сообщил европейский регулятор (EMA).

По цифрам, тридцать случаев осложнений на пять миллионов привитых — это немного, но речь идёт о человеческих жизнях. В ситуацию включилась Всемирная организация здравоохранения, пообещав провести расследование всех полученных сообщений о "неблагоприятных событиях".

"Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях. На данный момент позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза вакцины продолжает превышать риски", — приводит РИА Новости заявление официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

В этой неоднозначной ситуации можно понять тех, кто приостанавливает вакцинацию потенциально скомпрометированным препаратом. Легко можно понять производителя вакцины, когда речь идёт о больших деньгах и влиянии на мировом рынке. И сложно понять, на чьей стороне в данном случае находятся EMA и ВОЗ, рекомендующие продолжать прививочную кампанию, не дожидаясь завершения расследования случаев осложнений. "После — не значит вследствие", — утверждает AstraZeneca, отстаивая безопасность своего препарата. И вполне вероятно, что результаты расследования подтвердят этот тезис. Ну а люди, умершие после прививки? Так они всё равно уже умерли.