ВОЗ не исключает появления новых потенциально "более опасных " штаммов COVID-19

Эксперты ВОЗ предупредили о возможном появлении новых вариантов COVID-19, которые будут "еще труднее контролируемыми", чем официально определенные во всем мире. То есть, более опасными.

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"Пандемия далека от завершения, — подчеркнул председатель комитета француз Дидье Хуссен на брифинге для прессы. — Существует высокая вероятность появления и распространения новых тревожных вариантов, которые могут быть более опасными и еще более трудными для контроля. Последние тенденции вызывают беспокойство. 18 месяцев после объявления чрезвычайной ситуации в области международного общественного здравоохранения мы продолжаем гоняться за вирусом, и вирус продолжает гоняться за нами".

Напомним, в настоящее время существуют четыре штамма "ковида": Альфа, Бета, Гамма и Дельта.

Вариант Delta, впервые появившийся в Индии, распространяется с очень высокой скоростью по всему миру, вызывая третью волну пандемии. Гораздо более заразный, чем другие, он несколько более устойчив к вакцинам, хотя они по-прежнему хорошо защищают от самых тяжелых случаев COVID-19 и смертей.