ВОЗ: в мире начинается третья волна пандемии

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19.
"К сожалению ... сейчас мы находимся на ранних стадиях третьей волны", - сказал Гебрейесус, выступая перед Комитетом ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по этой болезни.
По его словам, распространение Дельта-варианта в сочетании с повышенной социальной мобильностью и непоследовательным использованием проверенных мер общественного здравоохранения приводит к увеличению как числа случаев заражения, так и смертей.
"Вариант Delta в настоящее время есть в более чем 111 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом, циркулирующим по всему миру, если это еще не так", - предупредил он. - На прошлой неделе отмечалась четвертая неделя подряд роста случаев COVID-заражений. Смертность также снова растет, после 10 недель неуклонного снижения. Пока вирус продолжает развиваться».
Напомним, Россия после долгого перерыва вновь вернулась на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом.
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