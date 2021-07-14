Россия вернулась на четвёртое место в мире по заражениям COVID-19

ВОЗ опубликовала обновлённые данные по заболеваемости коронавирусом в мире. Согласно им, ситуация в целом стремительно ухудшается.

"Во всем мире за последнюю неделю число новых случаев заболевания и смертей увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Во всем мире было зарегистрировано почти 3 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, и на прошлой неделе было зарегистрировано чуть менее 56 тысяч новых смертей; совокупная смертность в настоящее время превысила 4 миллиона. Все регионы, за исключением Региона Северной и Южной Америки, сообщили об увеличении числа новых случаев заболевания на прошлой неделе, и самый большой рост новых смертей наблюдался в Африканском регионе", — написано в сообщении на сайте организации.

Для России статистика крайне тревожна.

Наша страна с 5 833 175 заболевшими вернулась на четвёртую строчку антирейтинга, "обогнав" за последнюю неделю Францию — там зарегистрировано 5 700 017 случаев.

Лидером по-прежнему остаются США, там зафиксировано более 33,5 миллиона случаев.

Второе место у Индии — более 30,9 миллиона заболевших.

Третье у Бразилии — более 19 миллионов.

Статистика университета Хопкинса иная:

Россия остаётся на пятом месте с 5 762 211 заболевшими; из них 24702 — за последние 24 часа.

Первая строчка — США — 33 911 823 случаев.

Вторая — Индия — 30 907 282.

Третья — Бразилия — 19 151 993.

Четвёртое — Франция — 5 882 937.