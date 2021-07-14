ВОЗ опубликовала обновлённые данные по заболеваемости коронавирусом в мире. Согласно им, ситуация в целом стремительно ухудшается.
"Во всем мире за последнюю неделю число новых случаев заболевания и смертей увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Во всем мире было зарегистрировано почти 3 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, и на прошлой неделе было зарегистрировано чуть менее 56 тысяч новых смертей; совокупная смертность в настоящее время превысила 4 миллиона. Все регионы, за исключением Региона Северной и Южной Америки, сообщили об увеличении числа новых случаев заболевания на прошлой неделе, и самый большой рост новых смертей наблюдался в Африканском регионе", — написано в сообщении на сайте организации.
Для России статистика крайне тревожна.
Наша страна с 5 833 175 заболевшими вернулась на четвёртую строчку антирейтинга, "обогнав" за последнюю неделю Францию — там зарегистрировано 5 700 017 случаев.
Статистика университета Хопкинса иная:
Россия остаётся на пятом месте с 5 762 211 заболевшими; из них 24702 — за последние 24 часа.
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