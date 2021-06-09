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Собянин пообещал обойтись без локдауна в Москве

Здоровье

COVID-19 снова пошёл в атаку на столицу. Эпидемиологическая ситуация в ней ухудшается. По словам мэра Москвы, которые приводит его официальный сайт, уже используется порядка 10 тысяч коек.

Собянин пообещал обойтись без локдауна в Москве

Всего их отведено для больных коронавирусной инфекцией 12,5 тысяч. Учитывая рост заболеваемости, этого явно не достаточно. РИА Новости приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой об увеличении коечных мест для "ковид"-инфицированных к концу недели до более 14 тысяч. При этом о введении карантина в Москве речь не идёт.

"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — объявил Сергей Собянин на своем сайте.

Он попросил рестораторов и всех, кто работает в сфере оказания услуг, строго придерживаться санитарных норм.

В столице намерены жёстко контролировать их соблюдение. Социальная дистанция, ношение масок и перчаток вновь становятся обязательными.

Активно идёт прививочная кампания. В городских поликлиниках открыты 100 пунктов вакцинации. Дозу вакцины можно получить также во флагманских центрах госуслуг "Мои документы", в специальных павильонах в парках города, Работают выездные бригады. Жителям столицы старше 60 лет, которые привьются до 1 июля, обещаны призы.

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в столице и необходимости защитных мер
Автор: Ольга Петрова, Редактор: Елена Тимошкина
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