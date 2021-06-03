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Глава Роспотребнадзора объяснила, почему России не угрожает "черная плесень"

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоз (или, как его еще называют, "черная плесень"). В Индии в некоторых регионах это заболевание распространилось настолько, что говорят уже об эпидемии.

Глава Роспотребнадзора объяснила, почему России не угрожает "черная плесень"

По словам Поповой, российские ученые внимательно следят за развитием ситуации. Однако угрозы распространения этого заболевания в России нет.

"В Российской Федерации в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим", — заявила Попова на Петербургском международном экономическом форуме.

Между тем, по данным индийских властей, число заболевших мукормикозом в настоящее время составляет около девяти тысяч человек. Особую угрозу заболевание представляет для диабетиков, а также тех, кто проходит курс лечения от коронавируса, то есть людям с подавленной иммунной системой. Мукормикоз характеризуется поражением кожных покровов и внутренних органов.

Вспышка этого заболевания была зафиксирована в Индии в начале мая. С того времени поступали сообщения о заболевании мукормикозом и в некоторых других государствах.

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Автор: Редакция Правда.Ру
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