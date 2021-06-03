Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоз (или, как его еще называют, "черная плесень"). В Индии в некоторых регионах это заболевание распространилось настолько, что говорят уже об эпидемии.
По словам Поповой, российские ученые внимательно следят за развитием ситуации. Однако угрозы распространения этого заболевания в России нет.
"В Российской Федерации в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим", — заявила Попова на Петербургском международном экономическом форуме.
Между тем, по данным индийских властей, число заболевших мукормикозом в настоящее время составляет около девяти тысяч человек. Особую угрозу заболевание представляет для диабетиков, а также тех, кто проходит курс лечения от коронавируса, то есть людям с подавленной иммунной системой. Мукормикоз характеризуется поражением кожных покровов и внутренних органов.
Вспышка этого заболевания была зафиксирована в Индии в начале мая. С того времени поступали сообщения о заболевании мукормикозом и в некоторых других государствах.
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