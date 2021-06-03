Глава Роспотребнадзора объяснила, почему России не угрожает "черная плесень"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоз (или, как его еще называют, "черная плесень"). В Индии в некоторых регионах это заболевание распространилось настолько, что говорят уже об эпидемии.

По словам Поповой, российские ученые внимательно следят за развитием ситуации. Однако угрозы распространения этого заболевания в России нет.

"В Российской Федерации в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим", — заявила Попова на Петербургском международном экономическом форуме.

Между тем, по данным индийских властей, число заболевших мукормикозом в настоящее время составляет около девяти тысяч человек. Особую угрозу заболевание представляет для диабетиков, а также тех, кто проходит курс лечения от коронавируса, то есть людям с подавленной иммунной системой. Мукормикоз характеризуется поражением кожных покровов и внутренних органов.

Вспышка этого заболевания была зафиксирована в Индии в начале мая. С того времени поступали сообщения о заболевании мукормикозом и в некоторых других государствах.