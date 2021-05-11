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Диетолог Хьюберт перечислила продукты, защищающие от диабета

Здоровье » Здоровье и профилактика

Диетолог Лорен Хьюберт назвала три продукта, употребление которых снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

Диетолог Хьюберт перечислила продукты, защищающие от диабета

В первую очередь это цельнозерновые продукты.

Углеводы играют важную роль в работе организме. Но рекомендуется употреблять именно сложные углеводы.

"Цельнозерновые продукты отличаются от обработанных и рафинированных углеводов. Зерно в них не повреждено, а это означает, что все волокна и питательные вещества остаются нетронутыми", — сообщила специалист.

Для снижения риска развития диабета полезно употреблять ягоды. Причём их можно есть как в свежем, так и в замороженном виде. Благодаря малому количеству калорий и высокому уровню клетчатки эти продукты способствуют нормализации веса и уровня сахара в крови.

Употребление красного мяса и переработанных мясных продуктов повышают риск развития диабета. Вместо этого лучше включить в свой рацион тофу.

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Продукты, которые помогут снизить риск сахарного диабета. Советы диетолога
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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