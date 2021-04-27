Раскрыто неожиданное влияние морепродуктов на здоровье

Международная группа учёных доказала, что высокий уровень кислот омега-3, источником которого являются рыба и морепродукты, снижает риск смертности человека на 15-18%. Научная работа опубликована в издании Nature.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 42 466 человек. Все они были абсолютно здоровы.

За время наблюдения из них умерло 37% участников, из которых почти треть — от болезней сердца и сосудов, ещё столько же от рака, 39 % умерли по другим причинам.

Риск смертности оказался значительно снижен при более высоком уровне омега-3 кислот в крови. Эксперты связывают это со способностями вещества снижать давление и увеличивать текучесть крови, сообщает N+1.

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