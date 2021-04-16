В российском Институте экспериментальной медицины разрабатывают первую в мире съедобную вакцину от коронавируса. Ее доклинические испытания хотят провести в течение года.
Особенностью препарата является как простейший способ применения — выпить нужное количество — так и особенность формирования антител. Формируется другой их класс, нежели при прививке — иммуноглобулины.
Ожидается, что у вакцины будет вкус ряженки. По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200-220 миллионов рублей. Сейчас ученые ищут внебюджетное финансирование.
Два дня назад второй частью вакцины привился президент РФ Владимир Путин. Он уверяет, что чувствует себя хорошо и побочных эффектов не ощущает.
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