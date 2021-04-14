Путин рассказал о самочувствии после второй прививки от COVID-19

Сразу после второй прививки президент отправился на заседание попечительского совета Русского географического общества, проходившее в режиме видеоконференции.

"Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как войти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то что надеюсь — уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру", — отметил Владимир Путин в приветственном слове.

Президент добавил, что никаких побочных явлений и эффектов у него не наблюдается, а хороший иммунный ответ врачи зафиксировали уже после первой введённой дозы препарата. При этом в Кремле не раскрывают, какой именно из трёх доступных на данный момент российских вакцин сделал прививку Владимир Путин, ссылаясь на то, что все отечественные вакцины качественные и эффективные.

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