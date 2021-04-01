Сладости замедляют развитие умственных способностей ребёнка

Американские специалисты изучили влияние сладостей на организм детей.

Они пришли к выводу, что переизбыток сахара в организме негативно отражается на умственном развитии ребёнка. Любовь к сладостям грозит не только ожирением, но и повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, сахар замедляет когнитивное развитие ребёнка.

Учёные провели исследование, в ходе которого лабораторным крысам давали пищу и 11%-ный раствор сахара, который был сопоставим с порцией, содержащейся, например, в лимонаде. Оказалось, что грызуны, употреблявшие больше сахара, плохо различали определённые объекты. Кроме того, у них ухудшалась память.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что чрезмерное употребление сахара негативно влияет на память. В связи с этим нужно быть осторожным с ежедневной нормой этого продукта.