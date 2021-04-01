Терапевт перечислила причины головных болей с приходом весны

С приходом весны многие люди жалуются на головные боли и мигрени. Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью изданию "Москва 24" рассказала, почему это происходит.

По словам специалиста, смена сезонов приводит к обострению хронических заболеваний.

Мигрень и головные боли являются признаком обострения таких хронических заболеваний сосудов, как вегетососудистая дистония.

Недомогание также вызывает дефицит витаминов D и B. Дефицит первого возникает из-за недостатка солнца зимой, а второго из-за плохого усвоения из пищи желудочно-кишечным трактом.

Также Людмила Лапа рекомендует весной уделять вниманием своему иммунитету и здоровью органов ЖКТ. Также она советует проконсультироваться со специалистов по поводу приёма витаминов.