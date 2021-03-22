ВОЗ: в мире растёт число заболевших коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения фиксирует в мире рост заболеваемости коронавирусом и смертности от него.

Как сообщает издание "Свободная пресса", непрерывный рост заболеваемости продолжается уже пятую неделю.

"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру", — цитирует издание главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове.

Сообщается, что в Европе рост составил 12%, в Юго-Восточной Азии — 49%. Кроме того, вспышка заболеваемости зафиксирована в Индии.