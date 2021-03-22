Всемирная организация здравоохранения фиксирует в мире рост заболеваемости коронавирусом и смертности от него.
Как сообщает издание "Свободная пресса", непрерывный рост заболеваемости продолжается уже пятую неделю.
"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру", — цитирует издание главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове.
Сообщается, что в Европе рост составил 12%, в Юго-Восточной Азии — 49%. Кроме того, вспышка заболеваемости зафиксирована в Индии.
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