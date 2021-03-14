Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир", — написал он.
Комаровский отдельно призвал сохранять оптимизм для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
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