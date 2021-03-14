Комаровский рассказал как избавиться от кашля после COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир", — написал он.

Комаровский отдельно призвал сохранять оптимизм для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.