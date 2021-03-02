Врач раскрыла полезные свойства оливкового масла

С древности оливковое масло входит в состав средиземноморской диеты. Регулярное употребление этого продукта снижает холестерин и риск развития коронарной недостаточности.

"Она по праву считается одной из наиболее благоприятных диет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что оливковое масло при регулярном использовании способно снизить холестерин и риск коронарной недостаточности", — сообщила в интервью "360" врач-диетолог Елена Соломатина.

Также оливковое масло защищает организм от развития сахарного диабета и способствует нормализации веса.﻿﻿