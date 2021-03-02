С древности оливковое масло входит в состав средиземноморской диеты. Регулярное употребление этого продукта снижает холестерин и риск развития коронарной недостаточности.
"Она по праву считается одной из наиболее благоприятных диет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что оливковое масло при регулярном использовании способно снизить холестерин и риск коронарной недостаточности", — сообщила в интервью "360" врач-диетолог Елена Соломатина.
Также оливковое масло защищает организм от развития сахарного диабета и способствует нормализации веса.
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