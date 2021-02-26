Врач клинической лабораторной диагностики Тамара Силкина в интервью KP. RU рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19.
Перед тем, как делать прививку, нужно сдать ряд анализов.
В первую очередь, необходимо сдать анализ крови, лучше с лейкоцитарной формулой и СОЭ. Результаты позволят выявить наличие инфекции, и понять, как она может повлиять на организм.
Также анализ покажет, как работают почки, печень, и могут ли у человека возникнуть аллергическая реакция. Анализы помогут легче перенести вакцинацию.
В России разрабатывается более двадцати вакцин от коронавирусной инфекции, идут их испытания. О том, чем различаются вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и КовиВак", рассказал врач Сергей Леонов.
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