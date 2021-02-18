Чем различаются российские вакцины, рассказал врач

В России разрабатывается более двадцати вакцин от коронавирусной инфекции, идут их испытания. Чем различаются вакцины из "первой тройки", объяснил врач.

В "первую тройку" отечественных вакцин от коронавирусной инфекции входят препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и КовиВак". Врач, член Совета Федерации Сергей Леонов охарактеризовал действие на организм каждой из вакцин.

"Вакцина, разработанная Центром "Вектор" "ЭпиВакКорона", является самой мягкой из вакцин. Она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий", — сказал сенатор на брифинге в МИА "Россия сегодня".

Этот препарат хорошо подойдёт пожилым людям и лицам с ослабленным здоровьем. Риск нежелательных явлений у этой вакцины минимален.

Вакцина "Спутник V", по мнению Сергея Леонова — "усреднённая версия". Реакция организма на этот препарат достаточно активная и предполагает, в том числе, повышение температуры тела.

"Самой ядрёной вакциной является разработка Центра Чумакова — "КовиВак". Она несёт в себе большое количество антигенов, реакция организма на неё будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет", — объяснил законодатель.