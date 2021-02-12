Доктор Мясников назвал продукты, снижающие уровень холестерина

Обычно для нормализации уровня "плохого холестерина врачи выписывают специальные препараты — статины. Но данного эффекта можно добиться с помощью корректировки рациона, заявил в эфире телеканала врач и телеведущий Александр Мясников.

Для этого нужно употреблять продукты, в состав которых входят структурно схожие со статинами вещества и полезные жиры.

"Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина", — пояснил медик.

Специалист добавил, что уровень "хорошего" холестерина можно повысить с помощью физических нагрузок и употребления небольшого количества красного вина.