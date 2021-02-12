Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
На Алтае женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры, пытаясь спастись
Депутат Рады о "телевизионных санкциях": Зеленский просто испугался
Манукян объяснил, почему не отвечает на обвинения Бузовой
Губернатор Флориды обвинил Байдена в "атаке на жителей штата"
Можно ли отучить кошку охотиться?
Рудковская назвала размер компенсации за оклеветанного "Гном Гномыча"
В МИД Германии оценили слова Лаврова об отношениях с ЕС
Норвегия требует изменений правил допуска на ЧМ по биатлону
Психиатр перечислила признаки интернет-зависимости у детей

Доктор Мясников назвал продукты, снижающие уровень холестерина

Здоровье » Здоровье и профилактика

Обычно для нормализации уровня "плохого холестерина врачи выписывают специальные препараты — статины. Но данного эффекта можно добиться с помощью корректировки рациона, заявил в эфире телеканала врач и телеведущий Александр Мясников.

Для этого нужно употреблять продукты, в состав которых входят структурно схожие со статинами вещества и полезные жиры.

"Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина", — пояснил медик.

Специалист добавил, что уровень "хорошего" холестерина можно повысить с помощью физических нагрузок и употребления небольшого количества красного вина.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
На Алтае женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры, пытаясь спастись
Доктор Мясников назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Депутат Рады о "телевизионных санкциях": Зеленский просто испугался
Манукян объяснил, почему не отвечает на обвинения Бузовой
Сторонникам Навального сделали последнее предупреждение
Губернатор Флориды обвинил Байдена в "атаке на жителей штата"
Можно ли отучить кошку охотиться?
Рудковская назвала размер компенсации за оклеветанного "Гном Гномыча"
В МИД Германии оценили слова Лаврова об отношениях с ЕС
Норвегия требует изменений правил допуска на ЧМ по биатлону
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха

Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.

Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха
Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление
Кремль
Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление
Фигурное катание
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Биатлон
Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ
Любовь Степушова Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление Любовь Степушова Василий Амирджанов Конституции могут понадобиться новые поправки Василий Амирджанов Олег Артюков "Не хватает гибкости": есть ли у России ответ на планы ЕС в сфере энергетики? Олег Артюков
Биатлон
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Общество
С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код
Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке
Российский шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников