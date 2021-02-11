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Ангионевролог перечислил малоизвестные причины головной боли

Здоровье » Здоровье и профилактика

Головная боль — одна из самых распространённых проблем в мире. Однако она не всегда является симптомом каких-либо заболевания, а может быть вызвана изменением образа жизни, заявил в эфире телеканала "Россия-1" врач-ангионевролог Евгений Широков.

Ангионевролог перечислил малоизвестные причины головной боли

Одной из причин возникновения головных болей является обезвоживание организма, так как из-за этого кровь становится вязкой, и нарушается микроциркуляция.

Малоподвижный образ жизни тоже относится к фактору риска возникновения головной боли.

Ещё одна возможная причина появления головной боли — это душное помещение. Недостаток кислорода, избыток углекислого газа, повышенная температура — всё это провоцирует спазм сосудов и повышение внутричерепного давления.

Также врач советует не отказываться от завтрака, так как отсутствие утреннего приёма пищи тоже может вызвать головную боль.

Каждый день необходимо не менее получаса проводить на улице, принимать тёплый или прохладный душ, расчёсывать волосы и делать массаж головы. Также важно соблюдать режим дня.

 

Автор: Снежана Шахова
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