Зимой многие люди "клюют носом": им хочется спать хочется даже днём. Такое состояние провоцируют недостаток свежего воздуха, малоподвижный образ жизни, а также низкое атмосферное давление, сообщила в интервью "Москва 24" врач-терапевт Надежда Чернышова.
Для того чтобы избавиться от этого состояния, нужно чаще гулять на улице, утром делать физические упражнения или танцевать.
С возрастом люди становятся более чувствительны к изменениям погоды. Также метеочувствительностью страдают те, у кого низкое артериальное давление.
Ранее кандидат медицинских наук Роман Бузунов дал несколько советов о том, как преодолеть сонливость.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.