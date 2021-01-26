Терапевт рассказал, как победить сонливость зимой

Зимой многие люди "клюют носом": им хочется спать хочется даже днём. Такое состояние провоцируют недостаток свежего воздуха, малоподвижный образ жизни, а также низкое атмосферное давление, сообщила в интервью "Москва 24" врач-терапевт Надежда Чернышова.

Для того чтобы избавиться от этого состояния, нужно чаще гулять на улице, утром делать физические упражнения или танцевать.

С возрастом люди становятся более чувствительны к изменениям погоды. Также метеочувствительностью страдают те, у кого низкое артериальное давление.

Ранее кандидат медицинских наук Роман Бузунов дал несколько советов о том, как преодолеть сонливость.