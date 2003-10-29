Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Дерябин

Как преодолеть сонливость: советы врача

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В холода многие постоянно клюют носом — даже днем хочется поспать. Как преодолеть сонливость? Советует врач высшей категории, кандидат медицинских наук Роман Вячеславович Бузунов.

5 способов преодолеть сонливость

Причины расстройства сна

— Осень и зима — это темное время года. В этот период чаще всего и развивается сезонное расстройство сна. Оно характерно именно для северных стран, где полгода — светло и тепло, а полгода царят холода. Уменьшение количества солнечного света провоцирует у многих людей:

  • подавленность
  • снижение настроения
  • раздражительность
  • постоянную сонливость.

Однако это заболевание успешно поддается лечению фототерапией, в том числе и в домашних условиях.

Нужно всего лишь по два часа в день проводить у источника яркого света. Например, читать около яркой лампы дневного света, установленной на расстоянии 50-80 см от глаз. Через некоторое время такого лечения вялость и сонливость постепенно уходят.

Дело в том, что наш глаз — это, в сущности, фотоэлемент, связанный с гипофизом. В ответ на воздействие света эта железа начинает производить определенные гормоны. Если света мало, выработка гормонов падает, и человек становится сонным. Но как только мы получаем достаточно света, выработка гормонов активизируется, и мы снова чувствуем себя активными и бодрыми.

А не может ли сонливость спровоцировать депрессию?

— Нет. Все периодически бывают чем-то подавлены, угнетены, однако далеко не всегда такое состояние переходит в депрессию. А с сонливостью можно и нужно бороться.

Как справиться с сонливостью

Есть ли какие-нибудь средства "скорой помощи", чтобы срочно справиться с желанием прикорнуть на рабочем месте?

— Быстро стряхнуть с себя сон поможет чашечка кофе или крепкого чая.

Еще один вариант — две-три капсулы ноотропила, который также даст возможность "мобилизоваться". Но помните: это экстренные меры, и пользоваться ими нужно как можно реже.

А как застраховать себя от сонливости?

— Меры профилактики довольно просты, но очень эффективны. Принимайте витамины. Подойдут любые комплексные добавки, как импортные: "Витрум" или "Центрум", так и отечественные — например: "Алфавит", "Компливит".

Старайтесь также, чтобы ваш рацион по возможности включал в себя побольше свежих овощей и фруктов.

Как преодолеть сонливость: советы врача. Сонливость

Помогут победить сонливость и ряд несложных правил:

  1. Очень советую соблюдать режим. При этом, как ни покажется странным, самое главное — установить время утреннего подъема.
  2. Употребляйте как можно меньше кофеинсодержащих напитков, чтобы не выработалась зависимость от кофеина.
  3. Обеспечьте себя физической нагрузкой. Рекомендуется заниматься любым видом спорта как минимум 3-4 часа в неделю.
  4. Не забывайте о приеме адаптогенов. Сейчас в аптеках предлагается большое количество препаратов, повышающих защитные силы организма и уровень жизненной энергии: элеутерококк, аралия, пантокрин, женьшень и другие.

А может быть, в холода стоит просто больше спать?

— У каждого — своя норма сна. Диапазон варьирует от 4 до 10-11 часов в сутки.

Чтобы определить, сколько нужно спать именно вам, установите себе режим, то есть точное время подъема и отхода ко сну, и запомните продолжительность сна. Затем в течение недели следите за своим состоянием и корректируйте свою норму сна.

Травы для нормализации сна: базилик, огуречная трава, аптечная ромашка, фенхель, лимонная вербена, майоран, шалфей, чабер.

Читайте также:

Как сохранить красоту кожи

Питание для мозга и улучшения памяти

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сон аптека витамины режим дня сонливость полезные советы продолжительность сна
Новости Все >
Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее
Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Эксперт высказался о непрофессионализме ФАС
Лепс отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении артистов
Синоптик: прошедшая зима принесет еще немало сюрпризов
Правительство выделило на поддержку регионов 100 млрд рублей
Историк рассказал о погребальном обряде викингов
Востоковед: в Израиле начали реализацию плана Трампа
Последние материалы
Как преодолеть сонливость: советы врача
Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее
Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
Полуфабрикаты: какие бывают, в чем польза и опасность
Самые нетривиальные идеи для свадебного путешествия
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Никита Джигурда: пандемия COVID-19 — это лохотрон
Аллергия на "цифру" и практика инноваций
Эксперт высказался о непрофессионализме ФАС
Популярное
Бывший СССР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Новости Украины
Экс-генерал СБУ: Украина расползается на глазах. Уходит не один Донбасс
Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров Василий Амирджанов Выход из карантина на волне смысловой престидижитации Василий Амирджанов Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова
Комментарии
Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки
СМИ: в Армении ведется тестирование энтомологического оружия
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
В Европе газ стал дешевле, чем в России
В Европе газ стал дешевле, чем в России
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Газовый транзит через Польшу может быть прекращен
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
В Европе газ стал дешевле, чем в России
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ