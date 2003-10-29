Как преодолеть сонливость: советы врача

В холода многие постоянно клюют носом — даже днем хочется поспать. Как преодолеть сонливость? Советует врач высшей категории, кандидат медицинских наук Роман Вячеславович Бузунов.

5 способов преодолеть сонливость

Причины расстройства сна

— Осень и зима — это темное время года. В этот период чаще всего и развивается сезонное расстройство сна. Оно характерно именно для северных стран, где полгода — светло и тепло, а полгода царят холода. Уменьшение количества солнечного света провоцирует у многих людей:

подавленность

снижение настроения

раздражительность

постоянную сонливость.

Однако это заболевание успешно поддается лечению фототерапией, в том числе и в домашних условиях.

Нужно всего лишь по два часа в день проводить у источника яркого света. Например, читать около яркой лампы дневного света, установленной на расстоянии 50-80 см от глаз. Через некоторое время такого лечения вялость и сонливость постепенно уходят.

Дело в том, что наш глаз — это, в сущности, фотоэлемент, связанный с гипофизом. В ответ на воздействие света эта железа начинает производить определенные гормоны. Если света мало, выработка гормонов падает, и человек становится сонным. Но как только мы получаем достаточно света, выработка гормонов активизируется, и мы снова чувствуем себя активными и бодрыми.

— А не может ли сонливость спровоцировать депрессию?

— Нет. Все периодически бывают чем-то подавлены, угнетены, однако далеко не всегда такое состояние переходит в депрессию. А с сонливостью можно и нужно бороться.

Как справиться с сонливостью

— Есть ли какие-нибудь средства "скорой помощи", чтобы срочно справиться с желанием прикорнуть на рабочем месте?

— Быстро стряхнуть с себя сон поможет чашечка кофе или крепкого чая.

Еще один вариант — две-три капсулы ноотропила, который также даст возможность "мобилизоваться". Но помните: это экстренные меры, и пользоваться ими нужно как можно реже.

— А как застраховать себя от сонливости?

— Меры профилактики довольно просты, но очень эффективны. Принимайте витамины. Подойдут любые комплексные добавки, как импортные: "Витрум" или "Центрум", так и отечественные — например: "Алфавит", "Компливит".

Старайтесь также, чтобы ваш рацион по возможности включал в себя побольше свежих овощей и фруктов.

Помогут победить сонливость и ряд несложных правил:

Очень советую соблюдать режим. При этом, как ни покажется странным, самое главное — установить время утреннего подъема. Употребляйте как можно меньше кофеинсодержащих напитков, чтобы не выработалась зависимость от кофеина. Обеспечьте себя физической нагрузкой. Рекомендуется заниматься любым видом спорта как минимум 3-4 часа в неделю. Не забывайте о приеме адаптогенов. Сейчас в аптеках предлагается большое количество препаратов, повышающих защитные силы организма и уровень жизненной энергии: элеутерококк, аралия, пантокрин, женьшень и другие.

— А может быть, в холода стоит просто больше спать?

— У каждого — своя норма сна. Диапазон варьирует от 4 до 10-11 часов в сутки.

Чтобы определить, сколько нужно спать именно вам, установите себе режим, то есть точное время подъема и отхода ко сну, и запомните продолжительность сна. Затем в течение недели следите за своим состоянием и корректируйте свою норму сна.

Травы для нормализации сна: базилик, огуречная трава, аптечная ромашка, фенхель, лимонная вербена, майоран, шалфей, чабер.

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