В холода многие постоянно клюют носом — даже днем хочется поспать. Как преодолеть сонливость? Советует врач высшей категории, кандидат медицинских наук Роман Вячеславович Бузунов.
— Осень и зима — это темное время года. В этот период чаще всего и развивается сезонное расстройство сна. Оно характерно именно для северных стран, где полгода — светло и тепло, а полгода царят холода. Уменьшение количества солнечного света провоцирует у многих людей:
Однако это заболевание успешно поддается лечению фототерапией, в том числе и в домашних условиях.
Нужно всего лишь по два часа в день проводить у источника яркого света. Например, читать около яркой лампы дневного света, установленной на расстоянии 50-80 см от глаз. Через некоторое время такого лечения вялость и сонливость постепенно уходят.
Дело в том, что наш глаз — это, в сущности, фотоэлемент, связанный с гипофизом. В ответ на воздействие света эта железа начинает производить определенные гормоны. Если света мало, выработка гормонов падает, и человек становится сонным. Но как только мы получаем достаточно света, выработка гормонов активизируется, и мы снова чувствуем себя активными и бодрыми.
— А не может ли сонливость спровоцировать депрессию?
— Нет. Все периодически бывают чем-то подавлены, угнетены, однако далеко не всегда такое состояние переходит в депрессию. А с сонливостью можно и нужно бороться.
— Есть ли какие-нибудь средства "скорой помощи", чтобы срочно справиться с желанием прикорнуть на рабочем месте?
— Быстро стряхнуть с себя сон поможет чашечка кофе или крепкого чая.
Еще один вариант — две-три капсулы ноотропила, который также даст возможность "мобилизоваться". Но помните: это экстренные меры, и пользоваться ими нужно как можно реже.
— А как застраховать себя от сонливости?
— Меры профилактики довольно просты, но очень эффективны. Принимайте витамины. Подойдут любые комплексные добавки, как импортные: "Витрум" или "Центрум", так и отечественные — например: "Алфавит", "Компливит".
Старайтесь также, чтобы ваш рацион по возможности включал в себя побольше свежих овощей и фруктов.
Помогут победить сонливость и ряд несложных правил:
— А может быть, в холода стоит просто больше спать?
— У каждого — своя норма сна. Диапазон варьирует от 4 до 10-11 часов в сутки.
Чтобы определить, сколько нужно спать именно вам, установите себе режим, то есть точное время подъема и отхода ко сну, и запомните продолжительность сна. Затем в течение недели следите за своим состоянием и корректируйте свою норму сна.
Травы для нормализации сна: базилик, огуречная трава, аптечная ромашка, фенхель, лимонная вербена, майоран, шалфей, чабер.
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