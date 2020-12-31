Врач раскрыла влияние COVID-19 на головной мозг

Коронавирус способен поражать не только лёгкие, но и мозг. О том, категории каких людей находятся в зоне риска, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала доцент кафедры психологии и педагогики ПСПбГМУ им. академика Павлова Мария Мальцева.

По словам специалиста, у некоторых коронавирусных больных возникает бред или безумие. Это объясняется недостатком кислорода. Последствия таких состояний могут наблюдаться в течение 6-7 месяцев.

Обычно COVID-19 поражает мозг людей, которые страдают тревожными расстройствами, мнительностью.

Разного рода поведенческие расстройства, а также связанные с нарушением работы головного мозга, могут быть вызваны страхом человека заразиться коронавирусом, считает Мальцева. Но в данном случае страх — это нормальная реакция организма на сложившуюся в мире ситуацию.