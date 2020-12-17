Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который устанавливает перечень медицинских показаний для аборта. Депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что данное нововведение может обернуться катастрофой.

Ситуацию прокомментировал международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.

"На самом деле проект приказа никоим образом никакую ограничительную функцию не выполняет. В опубликованном на сайте документе, который выставлен на общественное обсуждение, дополняется список показаний для проведения аборта.

Проект приказа не ограничивает существующий перечень показаний, а лишь дополняет его в контексте с определённым состоянием здоровья женщины. Следует отметить, что у нас, как всем известно, существуют медицинские показания к аборту и существует понятие "аборт по желанию женщины".

Почему-то проект приказа, который был опубликован на сайте Министерства здравоохранения, общественностью был воспринят как очередной посыл в направлении запрета абортов по желанию женщины.

Сразу следует оговориться, что к этому направлению этот проект приказа не имеет никакого отношения. Там всего лишь изменен перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям. Туда входят сейчас активные формы туберкулёза, ВИЧ IV стадии, некоторые психические расстройства, краснуха до 20-й недели беременности, шизофрения, почечная недостаточность и воспалительные болезни центральной нервной системы.

Более подробный список приложен к проекту приказа в виде приложения. Туда же входят физическая незрелость женщин до достижения 15 лет и отсутствие у женщины конечностей", — пояснил собеседник "Правды. Ру".