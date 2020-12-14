Оксана Пушкина назвала катастрофой ограничение прав женщин на аборты

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который устанавливает перечень медицинских показаний для аборта, сообщает РБК.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что данное нововведение может обернуться катастрофой.

"Мне пришла масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав на прерывание беременности", — подчеркнула она.

По мнению Оксаны Пушкиной, новый приказ Минздрава выходит за рамки сугубо медицинских вопросов.

Также она отметила, что документ не только сокращает перечень медицинских показания для проведения прерывания беременности, но и устанавливает определённый перечень болезней и патологий, при которых данная процедура будет разрешена.

Кроме того, Пушкина напомнила об польском опыте.

После вынесения вердикта по обращению депутатов, утверждавших, что в Конституции Польши человеку гарантируется право на жизнь на всех этапах его развития, у здания Конституционного суда столпились протестующие.