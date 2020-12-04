РАН: COVID-19 может вызвать смертельное иммунное расстройство

COVID-19 способен вызвать иммунную реакцию человека, которая может привести к смерти пациента. О том, почему это происходит в интервью РИА "Новости" рассказал президент Института детской иммунологии, академик Российской академии наук Александр Румянцев.

Специалист отметил, что при лечении коронавирусных больных должен использоваться опыт работы с пациентами, имеющими иммунные заболевания.

У COVID-19 абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, отметил учёный.

Стоит напомнить, что в организме есть несколько систем жизнеобеспечения, одна из них — иммунная система, без которой человек просто не может существовать.

Любые нарушения приводят к различным заболеваниям, которые часто оказываются очень серьёзными.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Москве открылась онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19.